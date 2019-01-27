السيسي يؤكد أن مصر والسودان يوليان اهمية لمشروع الربط الكهربائي وسد النهضة

اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على عمق العلاقات بين مصر والسودان

واوضح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره السوداني عمر البشير ان اللقاء تطرق الى المشروعات المشتركة بين البلدين خاصة الربط الكهربائي

اضافة الى المفاوضات الخاصة بسد النهضة

واكد الرئيس ان زيارة البشير تاتي تتويجا للجهود التي بذلت على مدار العام الماضي في القضايا محل الاهتمام كما الجهود المصرية السودانية توجت بعقد اللجنة العليا في اكتوبر الماضي والتي نتج عنها توقيع 12 اتفاقية

من جانبه اعلن البشير ان السودان تقوم بتنسيق المواقف كما تم الاتفاق على العديد من المشروعات في مجال الامن الاقتصادي

واوضح البشير ان هناك تنسيق امني لضمان امن البحر الاحمر باعتباره اهم ممر مائي دولي

واضاف انه بحث مع السيسي ما تم من تنفيذ لاتفاق السلام مع جنوب السودان وما تم التوصل اليه بشان افريقيا الوسطي