السيسي يؤكد أن مصر والسودان يوليان اهمية لمشروع الربط الكهربائي وسد النهضة
آخر تحديث GMT16:03:06
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

السيسي يؤكد أن مصر والسودان يوليان اهمية لمشروع الربط الكهربائي وسد النهضة

العرب اليوم -

العرب اليوم - السيسي يؤكد أن مصر والسودان يوليان اهمية لمشروع الربط الكهربائي وسد النهضة

الرئيس عبد الفتاح السيسي
القاهرة - العرب اليوم

اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على عمق العلاقات بين مصر والسودان 

واوضح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره السوداني عمر البشير  ان اللقاء  تطرق الى المشروعات المشتركة بين البلدين خاصة الربط الكهربائي
اضافة الى المفاوضات الخاصة بسد النهضة

واكد الرئيس ان  زيارة البشير تاتي تتويجا للجهود التي بذلت على مدار العام الماضي في القضايا محل الاهتمام كما الجهود المصرية السودانية توجت بعقد اللجنة العليا في اكتوبر الماضي والتي نتج عنها توقيع 12 اتفاقية

من جانبه اعلن البشير ان السودان تقوم بتنسيق المواقف كما تم الاتفاق على العديد من المشروعات في مجال الامن الاقتصادي

واوضح البشير ان هناك تنسيق امني لضمان امن البحر الاحمر باعتباره اهم ممر مائي دولي

واضاف انه بحث مع  السيسي ما تم من  تنفيذ لاتفاق السلام مع جنوب السودان وما تم التوصل اليه بشان افريقيا الوسطي

 

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

السيسي يؤكد أن مصر والسودان يوليان اهمية لمشروع الربط الكهربائي وسد النهضة السيسي يؤكد أن مصر والسودان يوليان اهمية لمشروع الربط الكهربائي وسد النهضة



أخبار ذات صلة

GMT 15:43 2019 الأحد ,27 كانون الثاني / يناير

فنزويلا تتراجع عن تهديدها بطرد الدبلوماسيين الأميركيين
العرب اليوم - فنزويلا تتراجع عن تهديدها بطرد الدبلوماسيين الأميركيين

GMT 08:49 2019 الجمعة ,25 كانون الثاني / يناير

قوات الإحتلال الإسرائيلي يعتقل أسيراً محرراً من مخيم جنين
العرب اليوم - قوات الإحتلال الإسرائيلي يعتقل أسيراً محرراً من مخيم جنين

GMT 07:45 2019 الجمعة ,25 كانون الثاني / يناير

"الخارجية الروسية" تؤكد التصرفات الأميركية تجاه كاراكاس تزيد تعقيد الأزمة الفنزويلية
العرب اليوم - "الخارجية الروسية" تؤكد التصرفات الأميركية تجاه كاراكاس تزيد تعقيد الأزمة الفنزويلية

GMT 11:18 2019 الخميس ,24 كانون الثاني / يناير

قوات الإحتلال الإسرائيلي تعتقل ثلاثة مقدسيين ويمدد إعتقال آخرين
العرب اليوم - قوات الإحتلال الإسرائيلي تعتقل ثلاثة مقدسيين ويمدد إعتقال آخرين

GMT 07:32 2019 الخميس ,24 كانون الثاني / يناير

وفاة مصريين ونقل 7 للعناية للمركزة خلال حادث مروع في الكويت
العرب اليوم - وفاة مصريين ونقل 7 للعناية للمركزة خلال حادث مروع في الكويت

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

السيسي يؤكد أن مصر والسودان يوليان اهمية لمشروع الربط الكهربائي وسد النهضة السيسي يؤكد أن مصر والسودان يوليان اهمية لمشروع الربط الكهربائي وسد النهضة



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

أطلّت سيلين ديون بقميص أبيض مع سروال أسود

نجمات يخطفن الأنظار في أسبوع الموضة

باريس - العرب اليوم

تتجه الأنظار خلال أسابيع الموضة نحو العارضات اللاتي يتألّقن بأجدد التصاميم التي تُطلقها دور الأزياء، كما أنّ النجمات اللاتي يترقّبن المشاركة في عروض الأزياء للاطلاع على كل جديد في عالم الموضة ينجحن في لفت الأنظار بإطلالاتهنّ خلال جلوسهنّ في الصفوف الأولى للعرض. شاركت النجمة سيلين ديون في عدد من العروض، لكن إطلالتها الأبرز كانت خلال عرض ألكسندر فوتييه، إذ تألقت بفستان طويل من توقيعه تميّز بالشق الجانبي العالي وبلغ ثمنه 9.513 دولارا أميركيا، كذلك أطلت ديون خلال عرض أرماني بقميص أبيض مزيّن بعقدة سوداء مع سروال أسود. استقطب عرض "شانيل" من جهته عددا من المشاهير، مثل كارلي كلوس التي اختارت فستانا بقماش شفاف مزيّن بالطبعات ونسقت معه "كاب" باللون الزيتي، أما كريستن ستيوارت وهي سفيرة لهذه الماركة فلفتت الأنظار بجاكيت من التويد مع سروال باللون الذهبي الميتاليكي. وفي إطلالة قريبة أطلت…

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 08:11 2019 الأحد ,27 كانون الثاني / يناير

سراويل مُصمّمة على شكل فساتين خيالية تغيّر اتجاهات السجادة الحمراء
العرب اليوم - سراويل مُصمّمة على شكل فساتين خيالية تغيّر اتجاهات السجادة الحمراء

GMT 07:20 2019 الأحد ,27 كانون الثاني / يناير

دبي تستعد لناطحة سحاب جديدة في جميرا
العرب اليوم - دبي تستعد لناطحة سحاب جديدة في جميرا

GMT 04:20 2019 الجمعة ,25 كانون الثاني / يناير

آندي كارول وبيلي ماكلو يعرضان منزلهما في إسكس للبيع
العرب اليوم - آندي كارول وبيلي ماكلو يعرضان منزلهما في إسكس للبيع

GMT 03:28 2019 الأحد ,27 كانون الثاني / يناير

7 تواجه ستون ضمن التحقيق في تدخل روسيا في الانتخابات
العرب اليوم - 7 تواجه ستون ضمن التحقيق في تدخل روسيا في الانتخابات

GMT 02:32 2019 الأحد ,27 كانون الثاني / يناير

البشير يطلق حملة قمع ضد "الإعلام" وسط استمرار الاحتجاجات
العرب اليوم - البشير يطلق حملة قمع ضد "الإعلام" وسط استمرار الاحتجاجات

GMT 03:21 2019 السبت ,26 كانون الثاني / يناير

إلسا باتاكي تتباهى بجسدها وترتدي بكيني أحمر متوهج
العرب اليوم - إلسا باتاكي تتباهى بجسدها وترتدي بكيني أحمر متوهج

GMT 07:51 2019 السبت ,26 كانون الثاني / يناير

صحافي أميركي يروي تفاصيل زيارته لأهرامات الجيزة
العرب اليوم - صحافي أميركي يروي تفاصيل زيارته لأهرامات الجيزة

GMT 07:17 2019 الخميس ,24 كانون الثاني / يناير

منزل خشبي متنقل يمثّل الاتجاه الجديد للسكن في بريطانيا
العرب اليوم - منزل خشبي متنقل يمثّل الاتجاه الجديد للسكن في بريطانيا

GMT 06:03 2019 السبت ,26 كانون الثاني / يناير

ترامب يسعى الى تأمين الدعم الداخلي لخوايدو
العرب اليوم - ترامب يسعى الى تأمين الدعم الداخلي لخوايدو

GMT 03:43 2019 السبت ,26 كانون الثاني / يناير

"مكافحة التطرف" يحذر من استغلال الدعاة للفضاء الإلكتروني
العرب اليوم - "مكافحة التطرف" يحذر من استغلال الدعاة للفضاء الإلكتروني

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 01:05 2019 الخميس ,24 كانون الثاني / يناير

رانيا تدعو النساء للاستغناء عن الرجال والاستعانة بـ"الروبوت الجنسي"
العرب اليوم - رانيا تدعو النساء للاستغناء عن الرجال والاستعانة بـ"الروبوت الجنسي"

GMT 14:55 2019 الأربعاء ,23 كانون الثاني / يناير

الظهور الأول لزوجة ولي العهد السعودي منذ توليه مهام منصبه
العرب اليوم - الظهور الأول لزوجة ولي العهد السعودي منذ توليه مهام منصبه

GMT 09:00 2016 الأحد ,31 تموز / يوليو

كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟
العرب اليوم - كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟

GMT 17:06 2018 الإثنين ,03 أيلول / سبتمبر

جرائم الكيان المعنوي للحاسب الآلي
العرب اليوم - جرائم الكيان المعنوي للحاسب الآلي

GMT 06:00 2018 الجمعة ,27 تموز / يوليو

أوبراين يكشف "عداء غير مسبوق" بين مردوخ والحكومة
العرب اليوم - أوبراين يكشف "عداء غير مسبوق" بين مردوخ والحكومة

GMT 06:15 2018 الإثنين ,22 تشرين الأول / أكتوبر

الأمير سلطان بن سلمان يلتقي سفير اذربيجان لدى المملكة
العرب اليوم - الأمير سلطان بن سلمان يلتقي سفير اذربيجان لدى المملكة

GMT 15:44 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبر

"الجزيرة" أنتجت وثائقياً خطيراً حول اللوبي الإسرائيلي في أمريكا ثم حجبته
العرب اليوم - "الجزيرة" أنتجت وثائقياً خطيراً حول اللوبي الإسرائيلي في أمريكا ثم حجبته

GMT 02:18 2014 الخميس ,09 تشرين الأول / أكتوبر

الثوم يضر بصحة الأم خلال فترة الرضاعة الطبيعية
العرب اليوم - الثوم يضر بصحة الأم خلال فترة الرضاعة الطبيعية

GMT 08:45 2018 الأحد ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

الفقي يؤكّد أن العلاقات بين مصر والصين ستشهد طفرة كبيرة
العرب اليوم - الفقي يؤكّد أن العلاقات بين مصر والصين ستشهد طفرة كبيرة

GMT 21:39 2018 الجمعة ,09 تشرين الثاني / نوفمبر

الشيف مريم سينيايي تكشف أسرار المطبخ الشرقي في معرض "الشارقة الدولي للكتاب"
العرب اليوم - الشيف مريم سينيايي تكشف أسرار المطبخ الشرقي في معرض "الشارقة الدولي للكتاب"

GMT 06:24 2016 الخميس ,02 حزيران / يونيو

وصفة للتخلص من الصداع والغثيان الناجم عن شرب الكحول
العرب اليوم - وصفة للتخلص من الصداع والغثيان الناجم عن شرب الكحول

GMT 11:17 2015 الخميس ,16 إبريل / نيسان

عائلة كاردشيان تطلق مجموعة جديدة للعناية بالشعر في باريس
العرب اليوم - عائلة كاردشيان تطلق مجموعة جديدة للعناية بالشعر في باريس

GMT 05:27 2014 الجمعة ,27 حزيران / يونيو

افتتاح مصنع عين للمحاليل الوريدية ومحاليل غسيل الكلى في جياد
العرب اليوم - افتتاح مصنع عين للمحاليل الوريدية ومحاليل غسيل الكلى في جياد

GMT 17:46 2013 الإثنين ,10 حزيران / يونيو

مرض "التكسوبلازما" لا يسبب عقمًا للمرأة
العرب اليوم - مرض "التكسوبلازما" لا يسبب عقمًا للمرأة

GMT 05:31 2018 الخميس ,22 شباط / فبراير

غضب عراقي بعد تصريحات إيرانية عن دورها في إعدام صدام حسين
العرب اليوم - غضب عراقي بعد تصريحات إيرانية عن دورها في إعدام صدام حسين

GMT 00:13 2016 السبت ,28 أيار / مايو

حسام فارس زوج مي سليم في"هي ودافنشي" ومفاجأة في "وعد"
العرب اليوم - حسام فارس زوج مي سليم في"هي ودافنشي" ومفاجأة في "وعد"

GMT 17:45 2017 الإثنين ,11 كانون الأول / ديسمبر

تعرف على سعر هواوي Huawei Mate 10 Pro في الكويت
العرب اليوم - تعرف على سعر هواوي Huawei Mate 10 Pro في الكويت

GMT 01:23 2014 الجمعة ,30 أيار / مايو

نساء سعوديات يضطررن إلى التنازل عن المهر وتحمل تكاليف الزواج
العرب اليوم - نساء سعوديات يضطررن إلى التنازل عن المهر وتحمل تكاليف الزواج

GMT 02:42 2015 الأحد ,18 تشرين الأول / أكتوبر

إطلاق الفيلم الوثائقي الذي يجسد حياة الناشطة ملالا يوسفزاي
العرب اليوم - إطلاق الفيلم الوثائقي الذي يجسد حياة الناشطة ملالا يوسفزاي

GMT 03:05 2015 الأحد ,20 أيلول / سبتمبر

الخبراء يكشفون تفاصيل الولادة بداية من نزول الماء حتى الألم
العرب اليوم - الخبراء يكشفون تفاصيل الولادة بداية من نزول الماء حتى الألم

GMT 07:55 2016 الأربعاء ,09 آذار/ مارس

تصاميم مستقبلية تكشف كيف سيؤثر تغير المناخ على حياة الانسان ليعيش في المحيطات
العرب اليوم - تصاميم مستقبلية تكشف كيف سيؤثر تغير المناخ على حياة الانسان ليعيش في المحيطات

GMT 08:04 2014 الثلاثاء ,09 أيلول / سبتمبر

الحقيبة المدرسية تتسبب في مشاكل صحية للطفل
العرب اليوم - الحقيبة المدرسية تتسبب في مشاكل صحية للطفل

GMT 06:50 2015 الخميس ,04 حزيران / يونيو

قائمة بأجمل الشواطئ الخلابة على ساحل البحر الأبيض المتوسط
العرب اليوم - قائمة بأجمل الشواطئ الخلابة على ساحل البحر الأبيض المتوسط

GMT 05:33 2016 الإثنين ,13 حزيران / يونيو

عمالة الأطفال وممارسة الدعارة تنتشران بين اللاجئين السوريين في لبنـان لتأمين لقمة العيش
العرب اليوم - عمالة الأطفال وممارسة الدعارة تنتشران بين اللاجئين السوريين في لبنـان لتأمين لقمة العيش

GMT 18:16 2016 السبت ,17 أيلول / سبتمبر

صراع بين أرسنال وليفربول على لاعب "تورينو" الإيطالي أندريا بيلوتي
العرب اليوم - صراع بين أرسنال وليفربول على لاعب "تورينو" الإيطالي أندريا بيلوتي

GMT 22:22 2014 الثلاثاء ,14 كانون الثاني / يناير

رسوم متحركة كورية عن نساء المتعة في مهرجان إنغليوم الفرنسي
العرب اليوم - رسوم متحركة كورية عن نساء المتعة في مهرجان إنغليوم الفرنسي

GMT 04:58 2018 الخميس ,13 أيلول / سبتمبر

أفضل 4 مباني مُرشّحة لجائزة "ريبا" الدولية في 2018
العرب اليوم - أفضل 4 مباني مُرشّحة لجائزة "ريبا" الدولية في 2018

GMT 20:42 2018 الجمعة ,25 أيار / مايو

علماء ينشئون بنك DNA لإعادة الحيوانات المنقرضة إلى الحياة
العرب اليوم - علماء ينشئون بنك DNA لإعادة الحيوانات المنقرضة إلى الحياة
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab