الحكومة الهندية تعلق خطة لإزالة مبان غير قانونية في العاصمة دلهي بعد احتجاجات من قبل السكان

قررت سلطات العاصمة الهندية دلهي تعليق عملية كان يفترض أن تشهد إزالة المباني غير القانونية بعد أن قام مئات المتظاهرين بإغلاق الطرقات لمنع وصول الرافعات وآلات الهدم.وكانت الحكومة تعتزم إزالة المحلات والمباني التي شيدت على أراض عامة في منطقة شاهين باجه ومحيطها.

إلا أن السكان اتهموا الحكومة التي يقودها حزب هندوسي باستهداف سكان الحي الذي يدينه أغلبهم بالإسلام.بدوره انتقد قيادي في الحزب الحاكم أحزاب المعارضة التي شاركت في المظاهرات قائلا إن هذا الموقف يظهر تعاطفها مع جماعات أجنبية.