قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ثلاثة فلسطينيين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة فلسطينيين من محافظة الخليل وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، بأن قوات الاحتلال داهمت مخيم العروب شمال محافظة الخليل واعتقلت الشاب محمد مصطفى الحسينية، واعتدت على أخيه وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت ايباء عماد الدين وزوز، من منطقة الديك جنوب الخليل، بعد أن داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الطالب الجامعي عز الدين عصافرة من بلدة بيت كاحل شمال الخليل، ونصبت حواجز عسكرية عدة على مداخل عدد من البلدات، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية.