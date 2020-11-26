قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ثلاثة فلسطينيين من محافظتي الخليل وجنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة فلسطينيين من محافظتي الخليل وجنين وأفادت مصادر محلية في المحافظتين، بأن قوات الاحتلال الشابين أيسر محمد نواف، وقيس أبو صلاح، بعد مداهمة منزليهما في بلدة عرابة جنوب غربي جنين من جهة أخرى، داهمت قوات الاحتلال بلدة بيت كاحل شمال الخليل واعتقلت الشاب علي جواد عطاونة، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته وعبثت بمحتوياته، مضيفة أن قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير المحرر إياد باجس البو في خيم العروب وسلمت نجله محمد بلاغًا لمقابلة مخبراتها.