قوات الاحتلال تعتقل سبعة فلسطينيين من الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، سبعة فلسطينيين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية وأفادت مصادر أمنية فلسطينية في الخليل ، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من بلدة بيت كاحل شمال غربي الخليل، فيما اعتقلت اثنين آخرين من مخيم العروب وفي ذات السياق ذكر الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر محمد عوض ، أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين أحدهم من بلدة بيت أمر و الآخر من محيط الحرم الإبراهيمي وسط مدينة الخليل .