قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيين من محافظة نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شابين فلسطينيين من محافظة نابلس وذكرت مصادر أمنية ومحلية في نابلس، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عمر إياد منصور، وجعفر ياسر حدادة، بعد دهم منزلي ذويهما في منطقة الجبل الشمالي.