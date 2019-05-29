الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 مقدسيين من المسجد الأٌقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين مقدسيين من ساحات المسجد الاقصى الاقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة على ما افاد به مدير نادي الاسير بالقدس ناصر قوس.

وقال قوس في بيان ان شرطة الاحتلال لاحقت المواطنين الثلاثة داخل ساحات الحرم القدسي الشريف واعتقلتهم واقتادتهم للتحقيق بتهمة تشويش اقتحامات المستوطنين المتطرفين اليهود للمسجد الاقصى .