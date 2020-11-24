بريطانيا توكد أنها ستمنح أفغانستان أكثر من 200 مليون دولار

أكدت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أنها ستتعهد بمنح أفغانستان مساعدات مدنية وغذائية قيمتها 227 مليون دولار وذلك خلال مؤتمر في العاصمة السويسرية جنيف وجاء ذلك في بيان خلال المؤتمر، الذي يتعهد خلاله مسؤولون من نحو 70 دولة ومنظمة إنسانية بتقديم مساعدات مالية للبلاد التي تدمرت بسبب الحروب وأشار البيان، الذي أصدرته البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية في جنيف، إلى أن "بريطانيا تتعهد بتقديم 155 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 207 ملايين دولار، لدعم السلام والاستقرار في أفغانستان، وتحسين القدرة على التعليم، وتوفير البنية التحتية الحيوية" كما أوضح أن "بريطانيا ستعلن عن منح برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة 15 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 20 مليون دولار، إضافية لأفغانستان".

جدير بالذكر أن أفغانستان تعتمد على المساعدات الخارجية، حيث لفت دبلوماسيون إلى لأنها "مهددة بتراجع التمويل بنسبة تتراوح بين 15 و20% عما حصلت عليه في المؤتمر السابق للمانحين، الذي عقد قبل أربعة أعوام، إذ تواجه الحكومات ضغوطا شديدة لدعم اقتصاداتها في التعافي من تداعيات جائحة كورونا، وفقا لوكالة "رويترز" وحسب الوكالة، شدد الدبلوماسيون على أن "اقتطاع التمويل في الوقت الراهن، قد يعطي الحكومات الأجنبية على الأقل، بعض النفوذ لتعزيز الضرورة الملحة لمحادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وممثلي حركة طالبان، والتي بدأت في قطر خلال شهر سبتمبر الماضي" وتعتبر بريطانيا ثالث أكبر دولة مانحة لأفغانستان، وتزيد قيمة المساعدات التي تعهدت بها في جنيف على نحو طفيف عن المبلغ الذي تعهدت بمنحه في آخر مؤتمر مانحين في بروكسل قبل أربعة أعوام.

المصدر: "رويترز"