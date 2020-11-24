الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده للحفاظ على التزامه البالغ 1.2 مليار يورو لأفغانستان

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أنه سيحافظ على التزامه، البالغ 1.2 مليار يورو، أي ما يعادل 1.43 مليار دولار، المقدم لأفغانستان، في مؤتمر للمانحين بالعاصمة السويسرية جنيف وقالت المفوضة الأوروبية المسؤولة عن الشراكات الدولية جوتا أوربيلينين: "في العام 2016، أظهر الاتحاد الأوروبي التزامه القوي تجاه أفغانستان من خلال التعهد بتقديم 1.2 مليار يورو على مدى أربع سنوات" وأضافت: "إنه لمن دواعي سروري أن أعلن اليوم أننا مستعدون للحفاظ على هذا المستوى من الدعم، للسنوات الأربع القادمة" كما أن بريطانيا تعهدت بمنح أفغانستان مساعدات مدنية وغذائية، قيمتها 227 مليون دولار.

المصدر: "رويترز"