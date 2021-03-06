الرئاسة المصرية تعلن السيسي اتفق مع رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان على أن المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها ملف سد النهضة تتطلب أعلى درجات التنسيق بين مصر والسودان