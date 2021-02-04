البحرية الأميركية ترسل مدمرة صاروخية موجهة عبر مضيق تايوان

أرسلت البحرية الأمريكية مدمرة صاروخية موجهة عبر مضيق تايوان، وهي المرة الأولى التي تمر فيها سفينة حربية أمريكية عبر الممر الذي يفصل بين الصين وتايوان خلال إدارة الرئيس جو بايدنوقال الضابط جو كيلي، المتحدث باسم الأسطول السابع للبحرية الأمريكية، في بيان إن "السفينة USS John S McCain، التي تتخذ من اليابان مقرا لها قامت بعملية العبور الروتينية وفقا للقانون الدولي".

وأضاف: "عبور السفينة عبر مضيق تايوان يظهر التزام الولايات المتحدة بأن يكون المضيق بين المحيطين الهندي والهادئ حرا"، مؤكدا أن "الجيش الأمريكي سيواصل الطيران والإبحار والعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي" من جهتها، تنظر بكين إلى السفن الحربية الأمريكية التي تعبر مضيق تايوان على أنها استفزازات تهدد الاستقرار في المنطقة من خلال تشجيع مؤيدي استقلقد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

ال تايوان.