ملكة بريطانيا تعرب عن تعازيها لعائلات ضحايا هجوم نيوزيلندا

أعربت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا عن تعازيها اليوم الجمعة لعائلات وأصدقاء ضحايا حادث إطلاق النار الذي استهدف مسجدين في مدينة "كرايست تشيرش" الواقعة شرقي نيوزيلندا.

وقالت الملكة إليزابيث - في بيان لها نقلته قناة "سكاي نيوز" البريطانية - "لقد شعرت بحزن عميق جراء الأحداث المروعة التي وقعت في كرايست تشيرش اليوم.. إنني والأمير فيليب نقدم تعازينا لعائلات وأصدقاء من فقدوا حياتهم.. كما أشيد بخدمات الطواريء والمتطوعين الذين يقدمون الدعم للمصابين".

وأضافت الملكة أنه "في هذا الوقت المأساوي، فإن أفكاري وصلواتي مع جميع النيوزيلنديين".

وكان 49 شخصا قد لقوا حتفهم جراء حادث إطلاق النار الذي وقع في وقت سابق اليوم واستهدف مسجدين بمدينة "كرايست تشيرش" الواقعة شرقي نيوزيلندا أثناء صلاة الجمعة.. وتم توجيه اتهام رسمي لأحد المشتبه بهم في ارتكاب الحادث، حيث سيمثل أمام محكمة "كرايست تشيرش" صباح غد السبت.