الخارجية المصرية تُدين الهجومين الإرهابيين على مسجديّن في نيوزيلندا

أدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، بأشد العبارات الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا مسجدين في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء.

وأعرب البيان عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، متمنيا سرعة الشفاء للمصابين، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

كما أكد البيان وقوف مصر بجانب نيوزيلندا وكل أسر الضحايا، مشيرًا إلى أن هذا العمل الإرهابي الخسيس يتنافى مع كل مبادئ الإنسانية، ويمثل تذكيرًا جديدًا بضرورة تواصُل وتكثيف الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب البغيض الذي لا دين له، ومواجهة كل أشكال العنف والتطرُف.