الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من العيسوية

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين من بلدة العيسوية، وسط القدس المحتلة.

وقال مراسلنا إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين رأفت طارق العيساوي ونجله فادي، وأحمد أبو ارميلة، بعد أن داهمت منازلهم، وحولتهم إلى مركز توقيف في القدس للتحقيق معهم