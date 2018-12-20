قوات الاحتلال تعتقل 4 شبان من قرية كوبر شمال رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، 4 مواطنين من قرية كوبر شمال غرب رام الله.

وقال رئيس مجلس قروي كوبر عزت بدوان، إن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل، واعتقلت كلا من: واثق عبد الكريم أبو الحج (25 عاما)، وعمر جلال يوسف (30 عاما)، وعمر محمد البرغوثي (15 عاما)، أمجد محمود بكر عمرية (22 عاما).

وأشار إلى أن تلك القوات اقتحمت منزل الأسير المعتقل عمر البرغوثي والد الشهيد صالح، وحققت مع زوجته.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت عمر البرغوثي ونجله عاصف قبل 8 أيام.