القوات الأمنية العراقية تلقي القبض على 25 مطلوباً للقضاء بجنوب البلاد
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القوات الأمنية العراقية تلقي القبض على 25 مطلوباً للقضاء بجنوب البلاد

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العرب اليوم - القوات الأمنية العراقية تلقي القبض على 25 مطلوباً للقضاء بجنوب البلاد

القوات الأمنية العراقية
بغداد - العرب اليوم

ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على 25 مطلوباً للقضاء، وصادرت كمية من الأسلحة المتنوعة، ضمن عملية "الوعد الصادق" التي انطلقت اليوم في محافظة البصرة وأفاد قائد شرطة البصرة في تصريح لقناة العراقية الإخبارية الحكومية أن من الـ25 الذين ألقي القبض عليهم أشخاص متورطون بارتكاب جرائم إرهابية وتهدف عملية" الوعد الصادق "الأمنية التي شملت مناطق بشمال محافظة البصرة وجنوبها وغربها إلى حصر السلاح بيد الدولة ،والحد من النزاعات العشائرية،ومطاردة المطلوبين للقضاء.

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القوات الأمنية العراقية تلقي القبض على 25 مطلوباً للقضاء بجنوب البلاد القوات الأمنية العراقية تلقي القبض على 25 مطلوباً للقضاء بجنوب البلاد



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