الخارجية الروسية تؤكد بدء إجراءات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي سيعني نهايته
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الخارجية الروسية تؤكد بدء إجراءات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي سيعني نهايته

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العرب اليوم - الخارجية الروسية تؤكد بدء إجراءات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي سيعني نهايته

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موسكو - العرب اليوم

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو إن موافقة الاتحاد الأوروبي على إطلاق إجراءات انضمام أوكرانيا إليه "سيعني نهايته".

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الخارجية الروسية تؤكد بدء إجراءات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي سيعني نهايته الخارجية الروسية تؤكد بدء إجراءات انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي سيعني نهايته



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