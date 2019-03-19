آلاف الطلاب والأساتذة وعمال الصحة يتظاهرون وسط العاصمة الجزائرية

تظاهر عدة آلاف من الطلاب الجزائريين في وسط العاصمة الجزائر، وفق مراسل فرانس برس، للمطالبة من جديد برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي كان كرر أنه سيبقى في السلطة.

وقال مراسلو فرانس برس ان مظاهرات اليوم التي تصادف ذكرى انتهاء حرب التحرير الجزائرية، يشارك فيها أيضا موظفو القطاع الطبي، الى جانب اساتذة الجامعات.