لعمامرة يؤكد أنه سيتم السماح للمعارضة الجزائرية بالمشاركة في حكومة تشرف على الانتخابات الرئاسية الجزائرية

قال وزير الخارجية الجزائري أنه سيتم السماح للمعارضة الجزائرية بالمشاركة في حكومة تشرف على الانتخابات الرئاسية، كما أنه سيكون هناك لجنة انتخابية مستقلة ستشرف عليها،يذكر أنه تم عقد مباحثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة اليوم في موسكو .