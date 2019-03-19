المجموعة الجزائرية الجديدة تدعو الحكومة للاستقالة وإجراء انتخابات في نهاية فترة انتقالية

طالبت المجموعة الجزائرية الجديدة الحكومة بالاستقالة، وإجراء انتخابات في نهاية الفترة الانتقالية.

كما طالب معارضون جزائريون الجيش بلعب دور دستوري دون التدخل في خيار الشعب الجزائري.