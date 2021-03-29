حريق هائل في أحد المصانع الكبيرة في مصر

شب حريق هائل في أحد المصانع الكبيرة الموجودة على طريق (مصر – إسكندرية) الصحراوي، بعدما خرجت ألسنة اللهب من داخل المصنع بصورة كبيرة.وقال مصدر أمني لصحيفة "الوطن" المصرية، إن قوات الحماية المدنية قامت بدفع عدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، من أجل السيطرة على الحريق، بالإضافة إلى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف في محاولة لتقديم المساعدة في حال وجود مصابين أو ضحايا.

وكان الحريق اندلع في مصنع إسكندرية للكارتون الموجود في الكيلو 59 من طريق مصر – إسكندرية الصحراوي، وبدأ في حوالي الساعة 11 صباحا، بحسب قول محمد السيد، موظف بإدارة الماليات للمصنع.ويضيف محمد أن الحريق التهم المصنع بالكامل وقضى على بضاعه تتخطى الـ 20 مليون جنيه.