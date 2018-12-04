وزير الدفاع الروسي شويغو يعلن عن المناورات المقررة في عام 2019

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء 4 كانون الأول/ديسمبر، إن الوزارة تعتزم تنفيذ أكثر من 4 آلاف مناورة ونحو 8.5 آلاف فعالية عملية في عام 2019 في موسكو.

إذ قال شويغو: "سيكون عام 2019 غني بالفعاليات. فمن المقرر إجراء أكثر من 4 آلاف مناورة مختلفة النطاق ونحو 8.5 آلاف فعالية عملية للتدريب القتالي. وسيتم التركيز على استخدام تجربة القوات في الصراعات المسلحة الحديثة وتدريب القادة على تنفيذ المهام غير القياسية بشكل فعال".

سبوتنيك