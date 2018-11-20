شويغو يؤكد أن الأوضاع الراهنة في سورية تتطلب تدخلًا عاجلًا من أنقرة وموسكو
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شويغو يؤكد أن الأوضاع الراهنة في سورية تتطلب تدخلًا عاجلًا من أنقرة وموسكو

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العرب اليوم - شويغو يؤكد أن الأوضاع الراهنة في سورية تتطلب تدخلًا عاجلًا من أنقرة وموسكو

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
موسكو - العرب اليوم

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لنظيره التركي أن الأوضاع في سوريا تتطلب تدخلا عاجلا من أنقرة وموسكو.

وقال شويغو خلال لقائه نظيره التركي: "سعيدون بأن نرحب بكم في سوتشي. كنا مضطرين لدعوتكم لأن الأوضاع المترتبة في سوريا تتطلب منا قرارا فوريا ومناقشة القضايا الراهنة. تلك الوتيرة التي توصلنا إليها بعد توقيع الوثائق في سوتشي حول إدلب، تتطلب دعما وحل المسائل المتبقية دون خفض الوتيرة".

وبحسب تصريحات قادة عسكريين وميدانيين، وتأكيدات وزارة الخارجية الروسية، فإن التنظيمات المسلحة مستمرة بالاعتداء بالقذائف الصاروخية على الأحياء السكنية الواقعة تحت سيطرة الدولة السورية وعلى نقاط الجيش في مختلف جبهات محافظة إدلب.

المصدر سبوتنيك

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شويغو يؤكد أن الأوضاع الراهنة في سورية تتطلب تدخلًا عاجلًا من أنقرة وموسكو شويغو يؤكد أن الأوضاع الراهنة في سورية تتطلب تدخلًا عاجلًا من أنقرة وموسكو



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شويغو يؤكد أن الأوضاع الراهنة في سورية تتطلب تدخلًا عاجلًا من أنقرة وموسكو شويغو يؤكد أن الأوضاع الراهنة في سورية تتطلب تدخلًا عاجلًا من أنقرة وموسكو



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