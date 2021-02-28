مصدر أمني يؤكد مقتل 4 أشخاص على الأقل جراء استهداف قوة من الحشد العشائري بسيارة مفخخة بمنطقة الشامية غرب الرمادي
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مصدر أمني يؤكد مقتل 4 أشخاص على الأقل جراء استهداف قوة من الحشد العشائري بسيارة مفخخة بمنطقة الشامية غرب الرمادي

العرب اليوم -

العرب اليوم - مصدر أمني يؤكد مقتل 4 أشخاص على الأقل جراء استهداف قوة من الحشد العشائري بسيارة مفخخة بمنطقة الشامية غرب الرمادي

قوة من الحشد العشائري العراقي
دمشق - العرب البوم

مصدر أمني يؤكد مقتل 4 أشخاص على الأقل جراء استهداف قوة من الحشد العشائري بسيارة مفخخة بمنطقة الشامية غرب الرمادي

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مصدر أمني يؤكد مقتل 4 أشخاص على الأقل جراء استهداف قوة من الحشد العشائري بسيارة مفخخة بمنطقة الشامية غرب الرمادي مصدر أمني يؤكد مقتل 4 أشخاص على الأقل جراء استهداف قوة من الحشد العشائري بسيارة مفخخة بمنطقة الشامية غرب الرمادي



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