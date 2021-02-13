قيادة عمليات سامراء بالعراق تعلن مقتل 21 إرهابيا من عناصر داعش في تفجير انتحاري نفذه أحدهم بالخطأ بسيارة مفخخة وسط تجمع لداعش
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قيادة عمليات سامراء بالعراق تعلن مقتل 21 إرهابيا من عناصر داعش في تفجير انتحاري نفذه أحدهم بالخطأ بسيارة مفخخة وسط تجمع لداعش

العرب اليوم -

العرب اليوم - قيادة عمليات سامراء بالعراق تعلن مقتل 21 إرهابيا من عناصر داعش في تفجير انتحاري نفذه أحدهم بالخطأ بسيارة مفخخة وسط تجمع لداعش

تنظيم داعش الإرهابي
بغداد - العرب اليوم

قيادة عمليات سامراء بالعراق تعلن مقتل 21 إرهابيا من عناصر داعش في تفجير انتحاري نفذه أحدهم بالخطأ بسيارة مفخخة وسط تجمع لداعش

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قيادة عمليات سامراء بالعراق تعلن مقتل 21 إرهابيا من عناصر داعش في تفجير انتحاري نفذه أحدهم بالخطأ بسيارة مفخخة وسط تجمع لداعش قيادة عمليات سامراء بالعراق تعلن مقتل 21 إرهابيا من عناصر داعش في تفجير انتحاري نفذه أحدهم بالخطأ بسيارة مفخخة وسط تجمع لداعش



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شكّل ظهور النجمة أنجيلينا جولي على غلاف مجلة "فوغ" بنسختها الإنجليزيّة بعد غياب طويل عن الإطلالات الإعلاميّة حدثاً بحدّ ذاته. وقد كانت هذه الإطلالة مناسبة لتسلّط جولي الضوء على مفهومها للأناقة "المينيماليّة" التي تعتمد على البساطة والاستدامة في مجال الموضة. هي التي تهتمّ بمواضيع العائلة، حقوق الإنسان، والتعليم أكثر من اهتمامها بعدد الحقائب الموجودة في خزانتها. "أستثمر في قطع ذات نوعيّة جيّدة، ثمّ أرتديها حتى الموت" هكذا لخّصت أنجيلينا جولي علاقتها بالأزياء في الحوار الذي أجراه معها إدوارد إينينفول رئيس تحرير مجلة "فوغ" بنسختها البريطانيّة. وقد شدّدت فيه على أنها من أتباع الأناقة السهلة والألوان الحياديّة كالبيج، والأسود، والأبيض، والرمادي كما أنها تميل إلى ارتداء الأثواب المريحة والقفاطين التي تتنا...المزيد

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