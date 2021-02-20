مقتل 5 عناصر إرهابيين و2 من الحشد العشائري خلال عملية أمنية في قضاء الطارمية شمالي بغداد
آخر تحديث GMT10:42:06
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

مقتل 5 عناصر إرهابيين و2 من الحشد العشائري خلال عملية أمنية في قضاء الطارمية شمالي بغداد

العرب اليوم -

العرب اليوم - مقتل 5 عناصر إرهابيين و2 من الحشد العشائري خلال عملية أمنية في قضاء الطارمية شمالي بغداد

عناصر من الحشد العشائري
بغداد - العرب اليوم

 مقتل 5 عناصر إرهابيين و2 من الحشد العشائري خلال عملية أمنية في قضاء الطارمية شمالي بغداد
 

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مقتل 5 عناصر إرهابيين و2 من الحشد العشائري خلال عملية أمنية في قضاء الطارمية شمالي بغداد مقتل 5 عناصر إرهابيين و2 من الحشد العشائري خلال عملية أمنية في قضاء الطارمية شمالي بغداد



أخبار ذات صلة

GMT 10:42 2021 السبت ,20 شباط / فبراير

الخارجية السودانية تعلن إتهام إثيوبيا لنا بالعمالة لطرف ثالث "إهانة لا تغتفر"
العرب اليوم - الخارجية السودانية تعلن إتهام إثيوبيا لنا بالعمالة لطرف ثالث "إهانة لا تغتفر"

GMT 10:26 2021 السبت ,20 شباط / فبراير

المرصد السوري يعلن عن مقتل 21 عنصرا بداعش في غارات جوية روسية على منطقة البادية
العرب اليوم - المرصد السوري يعلن عن مقتل 21 عنصرا بداعش في غارات جوية روسية على منطقة البادية

GMT 08:58 2021 السبت ,20 شباط / فبراير

الشرطة الأفغانية تعلن عن 3 انفجارات منفصلة في العاصمة الأفغانية كابول تخلف 5 قتلى على الأقل وجريحين
العرب اليوم - الشرطة الأفغانية تعلن عن 3 انفجارات منفصلة في العاصمة الأفغانية كابول تخلف 5 قتلى على الأقل وجريحين

GMT 20:35 2021 الجمعة ,19 شباط / فبراير

الخارجية الأمريكية تعلن "قررنا عدم ربط تعليق مساعدات إثيوبيا بسد النهضة"
العرب اليوم - الخارجية الأمريكية تعلن "قررنا عدم ربط تعليق مساعدات إثيوبيا بسد النهضة"

GMT 20:00 2021 الجمعة ,19 شباط / فبراير

واشنطن تصرح "سنواصل إقناع الدول بالعدول عن بيع أسلحة لإيران"
العرب اليوم - واشنطن تصرح "سنواصل إقناع الدول بالعدول عن بيع أسلحة لإيران"

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

أفضل إطلالات ريهانا الجمالية لمناسبة عيد ميلادها

واشنطن - العرب اليوم

إطلالات ريهانا الجمالية خاطفة للأنفاس في كل مرة، من تسريحات الشعر إلى إطلالات المكياج، كونها دائماً تعتمد لمسة الجاذبية المطلقة بأساليب مختلفة عن المعتاد. وبمناسبة عيد ميلادها الـ33 تعرفي على أروع إطلالات الجمال التي اختارتها النجمة البربادوسية الشهيرة ريهانا Rihanna على السجادة الحمراء خلال السنوات الأخيرة.في عام 2005، بدأت ريهانا مشوارها الفني في عالم الغناء مع إنتاج أول ألبوم لها Music of the Sun. ومنذ ذلك الوقت وحتى هذا اليوم، استطاعت ريهانا أن تبرز مكان أساسي لها في عالم الفن لا يمكن لأي أحد أخذه. ومن أهم ألبوماتها التي اشتهرت على الصعيد العالمي كان Good Girl Gone Bad، Unapologetic، Talk That Talk، وغيره الكثير. لكن هذا ليس كل شيء، لأنها دخلت عالم الجمال وتميزت به بشكل خيالي مع تأسيسها علامة Fenty Beauty عام 2017، التي تعتبر اليوم من أهم ماركات الجمال العالمي...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 04:29 2021 السبت ,20 شباط / فبراير

الأحذية المسطحة من أحدث صيحات الموضة في ربيع 2021
العرب اليوم - الأحذية المسطحة من أحدث صيحات الموضة في ربيع 2021

GMT 03:02 2021 السبت ,20 شباط / فبراير

سياحة افتراضية على متن مركب شراعي في أسوان
العرب اليوم - سياحة افتراضية على متن مركب شراعي في أسوان

GMT 02:57 2021 السبت ,20 شباط / فبراير

4 أفكار في الديكور لخلق المزيد من الخصوصية في منزلك
العرب اليوم - 4 أفكار في الديكور لخلق المزيد من الخصوصية في منزلك

GMT 04:24 2021 السبت ,20 شباط / فبراير

لافروف يعلق على فكرة "طوران العظيم" والدور التركي الإقليمي
العرب اليوم - لافروف يعلق على فكرة "طوران العظيم" والدور التركي الإقليمي

GMT 02:45 2021 السبت ,20 شباط / فبراير

مقاطع فيديو لعائلة فلسطينية على منصة "تيك توك" تحصد ملايين المشاهدات
العرب اليوم - مقاطع فيديو لعائلة فلسطينية على منصة "تيك توك" تحصد ملايين المشاهدات

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 19:32 2021 الأربعاء ,10 شباط / فبراير

"أودي" تطرح "E TRON GT" الكهربائية بمواصفات غير مسبوقة
العرب اليوم - "أودي" تطرح "E TRON GT" الكهربائية بمواصفات غير مسبوقة

GMT 14:27 2021 الأربعاء ,10 شباط / فبراير

وكالة الفضاء الأوروبية تبحث عن رواد فضاء جدد
العرب اليوم - وكالة الفضاء الأوروبية تبحث عن رواد فضاء جدد

GMT 14:21 2021 الأربعاء ,10 شباط / فبراير

تحذير لمستخدمي أندرويد من تطبيق يضر تحديثه بـ10 ملايين جهاز
العرب اليوم - تحذير لمستخدمي أندرويد من تطبيق يضر تحديثه بـ10 ملايين جهاز

GMT 12:46 2021 السبت ,06 شباط / فبراير

منافس جديد آخر لهواتف سامسونغ من Xiaomi
العرب اليوم - منافس جديد آخر لهواتف سامسونغ من Xiaomi

GMT 03:35 2021 الإثنين ,15 شباط / فبراير

ليغو تمنحكم فرصة قيادة السيارة التي تحبونها من خلال مجموعة من الطرازات الجديدة
العرب اليوم - ليغو تمنحكم فرصة قيادة السيارة التي تحبونها من خلال مجموعة من الطرازات الجديدة

GMT 07:14 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة
العرب اليوم - الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة

GMT 02:46 2019 الإثنين ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

حفيدة صدّام حسين تُؤكّد أنّ تهديدات بالقتل تُلاحق عائلتها باستمرار
العرب اليوم - حفيدة صدّام حسين تُؤكّد أنّ تهديدات بالقتل تُلاحق عائلتها باستمرار

GMT 14:41 2015 الأحد ,22 آذار/ مارس

تعرفي على أسباب ألم الرجل اليمنى أثناء الحمل
العرب اليوم - تعرفي على أسباب ألم الرجل اليمنى أثناء الحمل

GMT 02:51 2021 الأحد ,31 كانون الثاني / يناير

الفلكيون الألمان يرصدون ولادة كواكب لدى نجوم صغيرة الحجم
العرب اليوم - الفلكيون الألمان يرصدون ولادة كواكب لدى نجوم صغيرة الحجم

GMT 09:58 2016 الجمعة ,08 تموز / يوليو

فتيات عراقيات يحكين تجاربهن مع أسطورة "غشاء البكارة الصيني"
العرب اليوم - فتيات عراقيات يحكين تجاربهن مع أسطورة "غشاء البكارة الصيني"

GMT 17:15 2020 الأحد ,01 آذار/ مارس

تنجح في عمل درسته جيداً وأخذ منك الكثير من الوقت
العرب اليوم - تنجح في عمل درسته جيداً وأخذ منك الكثير من الوقت

GMT 03:11 2021 الإثنين ,01 شباط / فبراير

منصة واتساب تراضي مستخدميها باستخدام "رسائل الحالة"
العرب اليوم - منصة واتساب تراضي مستخدميها باستخدام "رسائل الحالة"

GMT 03:26 2021 الإثنين ,01 شباط / فبراير

"بي إم دبليو" تطلق أقوى سيارة صالون في تاريخها حتى الآن
العرب اليوم - "بي إم دبليو" تطلق أقوى سيارة صالون في تاريخها حتى الآن

GMT 10:14 2021 السبت ,30 كانون الثاني / يناير

الفلكيون الألمان يرصدون ولادة كواكب لدى نجوم صغيرة الحجم
العرب اليوم - الفلكيون الألمان يرصدون ولادة كواكب لدى نجوم صغيرة الحجم

GMT 01:50 2017 السبت ,16 كانون الأول / ديسمبر

والدة ياسمين صبري تخطف الأنظار بجمالها وتبدو في العشرينات
العرب اليوم - والدة ياسمين صبري تخطف الأنظار بجمالها وتبدو في العشرينات
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab