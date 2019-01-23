بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض

أغلقت بورصة الكويت تعاملات الأربعاء ن على انخفاض المؤشر العام 3ر21 نقطة ليبلغ مستوى 5236 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 41ر0 %.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 7ر154 مليون سهم تمت من خلال 5039 صفقة نقدية، بقيمة 2ر30 مليون دينار كويتي (نحو 7ر99 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 13ر25 نقطة ليصل إلى مستوى 4790 نقطة، وبنسبة انخفاض 52ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 74 مليون سهم تمت عبر 2504 صفقات نقدية بقيمة خمسة ملايين دينار (نحو 5ر16 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 28ر19 نقطة ليصل إلى مستوى 5481 نقطة، وبنسبة انخفاض 35ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 6ر80 مليون سهم، تمت عبر 2535 صفقة بقيمة 1ر25 مليون دينار (نحو 8ر82 مليون دولار).