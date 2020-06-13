الفلبين تسجل 607 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الفلبين 607 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 22 حالة وفاة ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 25392 إصابة و الوفيات إلى 1074.

و ذكرت وزارة الصحة الفلبينية أن 252 مريضا تعافوا من الفيروس مما زاد عدد حالات اللذين تماثلوا للشفاء من كورونا إلى 5706 حالة .