سلطنة عمان تسجل 1006 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت سلطنة عمان خلال الـ 24 ساعة الماضية 1006 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .

وذكرت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 22077 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 99 حالة وتماثلت للشفاء 7530 حالة .