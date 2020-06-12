الفلبين تسجل 615 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الفلبين 615 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 24787 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة الفلبينية اليوم أنها سجلت 16 وفاة إضافية بالفيروس ليصل عدد الوفيات إلى 1052.