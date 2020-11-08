نائب الرئيس التركي يصرح بأن تركيا ستواصل العمل مع الإدارة الأمريكية الجديد

قال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أول رد فعل لبلاده على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إن أنقرة ستواصل "العمل مع الإدارة الامريكية الجديدة".