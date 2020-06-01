الصين تسجل 16 إصابة وافدة بكورونا

سجّلت الصين 16 إصابة وافدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، دون تسجيل حالات عدوى محلية بالفيروس أو وفيات.

وذكرت الصحة الوطنية الصينية أن 11 حالة سُجلت في مقاطعة سيتشوان وثلاث حالات في منطقة منغوليا ذاتية الحكم وحالتين بمقاطعة قوانغدونغ، بينما لم يُبلغ عن حالات وفاة جديدة جراء الفيروس.

وسجلت الصين حتى أمس 83 ألفًا و17 إصابة مؤكدة بالفيروس، من بينها 76 حالة لا تزال تخضع للعلاج، بينما تعافت 78 ألفًا و307 حالات.

وفقًا لبيانات لجنة الصحة فقد سجلت الصين 4634 وفاة من جراء الإصابة بالفيروس.