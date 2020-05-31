الكويت تسجل 851 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة تتخطى 27 ألفا

أعلنت وزارة الصحة في الكويت اليوم الأحد عن تسجيل 7 وفيات و851 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لتصبح الحصيلة 27043 إصابة ، منها 212 وفاة.

وأوضحت الوزارة أن من بين المصابين الجدد 279 مواطنا كويتيا و129 مصريا.

وحسب بيانات الوزارة، فإن عدد المتعافين ارتفع إلى 11386 بعد تماثل 1230 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي.

المصدر: وزارة الصحة الكويتية