غانا تسجل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت غانا خلال الـ24 ساعة الماضية، 113 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وذكرت وزارة الصحة الغانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد وصلت إلى 7881 إصابة.