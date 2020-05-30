ارتفاع حصيلة المصابين بكورونا في غانا إلى 7768

أعلنت وزارة الصحة في غانا اليوم عن تسجيل 152 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد .

وأوضحت في بيان لها اليوم أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في غانا ارتفع بذلك إلى 7768 حالة مؤكدة منذ بداية ظهور الفيروس ، مع تسجيل 2540 حالة تعافي .