إندونيسيا تسجل 687 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت إندونيسيا اليوم 687 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 24538 حالة.

وأعلن المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو في بيان له عن 23 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1496، في حين تماثل للشفاء 6240 شخصاً.