ألمانيا تسجيل 362 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في ألمانيا اليوم 362 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين إلى 179300 حالة.

وأوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، أن عدد الوفيات بلغ 8349 حالة بعد تسجيل 47 حالة وفاة جديدة، فيما تماثل للشفاء 800 حالة.