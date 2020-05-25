ألمانيا تسجل 400 إصابة جديدة بكورونا

سجلت ألمانيا اليوم 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبذلك يصبح عدد الحالات أكثر من 178 ألف و500 حتى صباح اليوم.

وبحسب بيانات معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الأمراض المعدية وغير المعدية، أن عدد الوفيات بلغ 8252 حالة وذلك بعد تسجيل 23 حالة وفاة جديدة، فيما تماثل للشفاء 161200 ألف شخصاً حتى الأن.