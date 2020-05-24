تسجيل 31 وفاة بألمانيا و965 بالبرازيل بفيروس كورونا

سجلت ألمانيا، الأحد 431 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة 178281 حالة.

وأوضحت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، ارتفاع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس 31 حالة ليصبح إجمالي الوفيات 8247 حالة.

وفي سياق متصل، سجلت البرازيل 965 حالة وفاة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 22013 حالة.

وقالت وزراة الصحة إنه يوجد الآن في البرازيل 347398 حالة إصابة مؤكدة بكورونا بزيادة 16508 حالات عن يوم الجمعة عندما تجاوزت روسيا لتصبح ثاني أكبر بؤرة لحالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.

ومن المرجح أن يكون العدد الحقيقي لحالات الإصابة والوفاة أكبر مما تشير اليه الاحصاءات الرسمية لأن قدرة البرازيل على إجراء الاختبارات ما زالت بطيئة.

ويواجه الرئيس جايير بولسونار المنتمي لأقصى اليمين انتقادات شديدة بسبب أسلوب معالجته للتفشي والذي أدى لاستقالة وزيرين للصحة بسبب إصراره على الاعتراض على اجراءات التباعد الاجتماعي في الوقت الذي يدافع فيه عن استخدام أدوية لا تحظى بموافقة لعلاج الفيروس.