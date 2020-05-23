الولايات المتحدة تسجّل 20,522 إصابة مؤكدة و 1,089 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا

أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 20,522 إصابة مؤكدة و 1,089 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1,571,617 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 94,150 حالات وفاة.