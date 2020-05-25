إندونيسيا تسجل 479 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة في إندونيسيا 479 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم مما رفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 22750.

وقال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة إن البلاد شهدت 19 وفاة جديدة جراء الفيروس مما رفع إجمالي الوفيات إلى 1391.