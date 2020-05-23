إندونيسيا تسجل 949 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت إندونيسيا اليوم 949 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع إجمالي الحالات في البلاد إلى 21745.

وأعلن المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو في بيان له عن 25 حالة وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1351، في حين تماثل 5249 مريضا للشفاء.