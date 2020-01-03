مقتل صهري قاسم سليماني وعماد مغنية في الضربة الأميركية على مطار بغداد

ذكرت قناة "الحرة"، أن الغارة الأمريكية التي وجهت قرب مطار بغداد، أسفرت عن مقتل صهري قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الراحل، وعماد مغنية أحد کبار القادة العسکريين لحزب الله اللبناني.

وقُتل اللبناني سامر عبدالله مسؤول جهاز العمليات الخارجية في حزب الله اللبناني، صهر عماد مغنية، وذلك في العملية التي استهدفت قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وكان أحمد الأسدي المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي العراقي، اتهم الأمريكيين والإسرائيليين بالمسؤولية عن مقتل سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وتوعد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ "الانتقام" لمقتل قاسم سليماني خلال الغارة الأمريكية، معلنا الحداد العام بالبلاد لمدة ثلاثة أيام.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعلنت أن الجيش الأمريكي وبتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، نفذ الضربة التي قتلت سليماني.