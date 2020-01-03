اجتماع طارئ لقيادات جيش إسرائيل بعد اغتيال قاسم سليماني

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت قيادات جيش الاحتلال إلى اجتماع يعقد في مقر وزارة الدفاع بمدينة تل أبيب.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إنه من ضمن المشاركين فيه رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي وعدد من قيادات الأجهزة الأمنية.

وبعد اتهام مليشيات الحشد الشعبي لأمريكا ولإسرائيل بالوقوف وراء العملية، عقدت قيادة أركان الجيش الإسرائيلي اجتماعا طارئا لبحث تداعيات مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، والقيادي البارز في ميليشيا الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وبدأت العملية الأمريكية لاستهداف سليماني، فجر الجمعة، باستخدام طائرات مستهدفة عددًا من قيادات وأعضاء في الحشد الشعبي، أثناء خروجهم من مطار بغداد، تحديدًا من البوابة الجنوبية برفقة وفد غير عراقي، حيث أشارت الأنباء إلى تواجد بعض من القيادات الإيرانية من الحرس الثوري في مطار بغداد الدولي.

ثم استهدفت الضربات الأمريكية المكان بقصف صاروخي تسبب بمقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، والرجل الثاني بميليشيا الحشد أبومهدي المهندس، ومسئول مديرية العلاقات في الحشد، محمد الجابري، ومسئول الآليات، حيدر علي، وغيرهم.