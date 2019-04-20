دشنت عددًا من القوى السياسية بالإسكندرية، خدمة مجانية لتوصيل الناخبين خصوصًا كبار السن وغير القادرين إلى مقرات لجانهم الانتخابية للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وشاركت عددًا من سيارات الميكروباص فى تلك الخدمة المجانية، حيث انتشرت فى مختلف أنحاء المحافظة لنقل الناخبين رافعين شعار "حنوصلك مجانًا لتكتب دستورك".

وفتحت اللجان الانتخابية بالإسكندرية، أبوابها لبدء عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى تمام التاسعة صباح اليوم السبت، بمختلف اللجان الفرعية بالمحافظة والبالغ عددها 762 لجنة فرعية.

وتجرى عملية الاستفتاء على الدستور بالإسكندرية فى 18 لجنة عامة تضم 762 لجنة فرعية بـ 423 مقرًا انتخابيًا، بينهم 5 لجان للمغتربين، حيث يحق لـ4 ملايين و146 ألف و479 مواطنًا بالمحافظة الإدلاء بأصواتهم.

