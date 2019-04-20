أدلى وزير النقل المهندس كامل الوزير، بصوته فى التعديلات الدستورية، صباح اليوم السبت، بمدرسة سيزا نبراوى بالتجمع الخامس.

وقال وزير النقل، فى تصريحات صحفية له عقب إدلائه بصوته، إن المصريين يسجلون اليوم فى هذا العرس الديمقراطى تاريخاً جديداً نحو مستقبل أفضل، وأنهم يثبتون دائما أنهم شعب مبهر، فهم يسجلون ملحمة بطولية ووطنية رائعة ويضربون كعادتهم المثل فى حب الوطن بصورة مشرفة تثبت للعالم أجمع بأن الشعب المصرى يمارس حقوقه السياسية بكل حرية ونزاهة، وأن شعب مصر من أعظم شعوب العالم.

وعن التعديلات الدستورية التى يتم الاستفتاء عليها اليوم، صرح الوزير بأنها تهدف بصفة عامة إلى معالجة أوضاع لم يتناولها دستور 2014 مثل إضافة غرفة نيابية أخرى هى مجلس الشيوخ لمزيد من انضباط القوانين وسرعة إصدار التشريعات بما يساهم فى إرساء دعائم الديمقراطية، والموافقة على الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك إضافة مادة تسمح باختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، مضيفا أن هذه التعديلات ستساهم أيضا فى تحقيق مزيد من الاستقرار للبلاد بما يعود بالنفع على الحالة الاقتصادية والأمنية وتحقيق الرخاء للمواطن المصرى وتوفير حياة كريمة تليق بشعب مصر العظيم، وتحقيق آمال الشعب وطموحاته، بما يضع الدولة المصرية ضمن الدول المتقدمة على المستوى العالمى وفى ريادة القارة الإفريقية والعالم العربى ويعزز مكانتها عالمياً.

وأوضح أن التعديلات التى يتم الاستفتاء عليها تعزز مزيداً من الديمقراطية وحرية التعبير للمواطنين، حيث تنص على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب وكذا على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً بالمجلس بما يمكنهم من تعميم الفائدة على تلك الفئات والإهتمام بمجالاتهم الحياتية والاجتماعية وتحقيق الصالح العام للمواطنين.

وأشار الوزير إلى أن هذه التعديلات تعزز من دور المرأة المصرية وذلك عن طريق النص على تخصيص ما لا يقل عن ربع عدد مقاعد مجلس النواب لها مما يساهم فى مشاركة فعالة للمرأة.

وفى أثناء خروج المهندس كامل الوزير، وزير النقل، من اللجنة الانتخابية لاحظ وجود عدد كبير جدا من العاملين بالشركات المصرية، حيث توجه لهم خصوصا أنه يعرفهم جميعا من خلال عملهم بالمشروعات القومية.

وأبدى العاملون سعادتهم البالغة فى المشاركة فى هذا العرس الديمقراطى، مؤكدين أن هذه المشاركة الفعالة لإيمانهم بالأمن والاستقرار الذى تعيشه البلاد ولتحقيق مستقبل أفضل وحياة كريمة لهم ولأولادهم خصوصًا مع هذه المشروعات القومية العملاقة التى يتم تنفيذها والتى تتيح فرص عمل لهم ولأبنائهم.