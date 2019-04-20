شيخ الأزهر يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمصر الجديدة

أدلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمدرسة الشهيد يسرى أبوعميرة، بمصر الجديدة.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجارى، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 من الشهر نفسه للمصريين فى الداخل.