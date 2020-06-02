الرئيس الغاني يقرر استمرار تعليق الحدود ومنع التجمعات لمجابهة فيروس كورونا

قرر الرئيس الغاني نانا اكوفو ادو، استمرار تعليق إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية حتى إشعار آخر في إطار مجابهة فيروس كورونا المستجد، مقابل فتح المدارس الثانوية والجامعات ابتداءً من 15 يونيو 2020 لطلاب المرحلة النهائية فقط.

وقرر أدو، استمرار منع التجمعات في الأماكن العامة حتى أواخر شهر يوليو، مع السماح بفتح دور العبادة هذا الأسبوع على أن لا يتعدى تواجد الأشخاص فيها لـ 100 شخص.

الجدير بالذكر أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورنا في غانا، ارتفعت إلى 8070، من ضمنها 2947 حالة شفاء، و 36 وفاة.