برهم صالح يؤكد أن النزاع العراقي الاثني والعرقي لم يعد مشكلة للعراقيين

أما عن النزاع السني والشيعي والخلاف الكردي العراقي ، قال الرئيس العراقي ان النزاع العراقي الاثني والعرقي لم يعد مشكلة للعراقيين. وأوضح انه لم يعد ممكنا ان يتخفى اي كان خلق طائفته ليغتنم المكاسب والمناصب ولم يعد مقبولا مثل هذا الامر بخلاف ما كان التغاضي عن مثل الامر في مراحل سابقة.

ولفت الى واقع البرلمان العراقي حاليا وقال ان هناك شيعة يعارضون بعضهم وسنة واكراد يعانون من نفس الانقسامات