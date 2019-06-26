برهم صالح يؤكد أن البرلمان العراقي يقوم باتخاذ كل التشريعات المطلوبة لمحاربة الفساد

رصف برهم صالح مشكلة الفساد في العراق بأنها نخرت الاقتصاد العراقي وأن البرلمان يقوم باتخاذ كل التشريعات المطلوبة لمحاربة الفساد ووضع حد لها بالطرق المناسبة،